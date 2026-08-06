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Palermo: inaugurata la nuova fermata di Amat

Nuova fermata del servizio urbano Amat - (foto ufficio stampa)
Nuova fermata del servizio urbano Amat - (foto ufficio stampa)
06 agosto 2026 | 18.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata inaugurata questa mattina, ed entrerà in funzione domani, nei pressi del parcheggio del Palermo Marina Yachting, la nuova fermata del servizio urbano Amat, che consentirà di raggiungere con maggiore facilità uno degli spazi più frequentati e simbolici della rigenerazione del waterfront palermitano. Il nuovo punto di accesso al trasporto Cittadino sarà servito dalle linee 103, 104 e 107, garantendo un collegamento diretto tra il fronte a mare e le principali direttrici urbane.

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, l'assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Palermo con delega alla Polizia municipale e ad Amat Maurizio Carta, il presidente Amat Giuseppe Mistretta, e l'assessore comunale alle Società partecipate Brigida Alaimo.

"Fino a oggi mancava un collegamento diretto con il trasporto pubblico urbano. Era un'esigenza che veniva rappresentata da cittadini, visitatori e operatori del settore, soprattutto nelle ore serali e durante i mesi estivi. Da questa necessità è nata, insieme al presidente di Amat, l'idea di attivare una fermata dedicata, che è stata sviluppata rapidamente grazie alla collaborazione del Comune di Palermo, della Regione siciliana e di tutti gli enti coinvolti", ha detto Annalisa Tardino. L'assessore Alessandro Aricò ha evidenziato l'importanza della collaborazione con Amat: "Questa iniziativa è il risultato di una proficua collaborazione tra Regione, Comune, Autorità di Sistema portuale e Amat. Investire nell'integrazione dei trasporti significa rafforzare anche la vocazione turistica della città", sottolineata anche dal presidente Amat Mistretta, che ha anche preannunciato che nei prossimi giorni sarà installata una nuova palina elettronica che indicherà in tempo reale le linee in servizio e gli orari di arrivo degli autobus.

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fermata Amat trasporto pubblico urbano Palermo Marina Yachting rigenerazione waterfront palermitano
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