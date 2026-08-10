circle x black
Cerca nel sito
 

Palio di Siena, il programma delle prove regolamentate

Sono settantasette i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto

Il Palio di Siena - (Fotogramma/Ipa)
Il Palio di Siena - (Fotogramma/Ipa)
10 agosto 2026 | 18.38
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Si svolgeranno in Piazza del Campo domani, martedì 11 agosto, e mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 6, le prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio di Siena del 16 agosto.

Sono settantasette i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto. Queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto.

Il giorno del Palio

Il giorno del Palio, domenica 16 agosto, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40, per la Provaccia. Alle ore 10.30 appuntamento in Palazzo Pubblico per la segnatura dei fantini.

Alle ore 14.50 e alle ore 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Dupré viene chiuso alle ore 17.45, fermo restando le disposizioni delle autorità cittadine.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
palio siena palio di siena palio di siena agosto 2026 palio di siena 2026 palio di siena prove palio di siena programma piazza del campo palio di siena
Vedi anche
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza