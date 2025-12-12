circle x black
Palmieri Sandulli (Avvocato dello Stato): "Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica' valorizza eccellenze e impegno"

Palmieri Sandulli (Avvocato dello Stato):
12 dicembre 2025 | 08.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Premio 'Le Ragioni della nuova politica' ha molte edizioni alle sue spalle, però ha una linea di continuità, ossia quella di individuare delle eccellenze in vari campi, premiandole, soprattutto per l'impegno nella società civile". Così Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato, durante la XXII edizione del Premio 'Le Ragioni della nuova politica', celebrata a Roma nella sala Vanvitelli dell’Avvocatura generale dello Stato.

“Vogliamo valorizzare chi si distingue nelle proprie categorie di appartenenza con un impegno a tutto campo”, da qui il significato della Colomba della Civiltà, il trofeo consegnato ai premiati e “simbolo dell’impegno dei singoli nel contribuire alla crescita culturale e civile del Paese”.

L’Avvocato Generale ha anche rimarcato il ruolo dell’Avvocatura dello Stato nell’accogliere l’iniziativa: “Siamo sempre lieti di ospitarlo e di essere co-protagonisti di questa importante giornata”. In chiusura, Palmieri Sandulli ha espresso fiducia nella longevità dell’iniziativa: “Visto il successo e la forza della sua organizzazione, ci auguriamo che le edizioni future siano numerose almeno quanto quelle passate”.

