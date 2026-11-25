"Ho ricevuto un’enorme quantità di dolcezza, in questi giorni: dagli amici prossimi e lontani, e da tantissime persone che non ho il piacere di conoscere, ma ugualmente hanno voluto dedicare un pensiero alla mia famiglia. L’affetto non va mai dato per scontato. Grazie di cuore".

Ho ricevuto un’enorme quantità di dolcezza, in questi giorni: dagli amici prossimi e lontani, e da tantissime persone che non ho il piacere di conoscere, ma ugualmente hanno voluto dedicare un pensiero alla mia famiglia. L’affetto non va mai dato per scontato. Grazie di cuore — Paolo Condò (@PaoloCond) November 25, 2026

Così Paolo Condò rompe il silenzio con un messaggio pubblicato sul proprio profilo X dopo la morte improvvisa della moglie Elena Buccianti, 53 anni e madre dei suoi due figli, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. I due erano sposati dal 2000. La notizia della scomparsa della donna era stata data Eleonora Cottarelli, giornalista e conduttrice di Sky Sport: "Permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio a Paolo Condò, perchè è venuta a mancare improvvisamente la moglie Elena, la madre dei loro figli Andrea e Matteo", erano state le parole di Cottarelli.