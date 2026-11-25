Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato la delega al governo per la revisione del Testo unico sugli enti locali che, tra le altre cose, prevede anche il ritorno dell'elezione diretta dei presidenti delle province.

"Reintrodurre l’elezione diretta di presidenti delle province e consigli provinciali da parte dei cittadini è un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all’efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell’autonomia. Una vittoria della Lega, che da anni, anche in solitudine, porta avanti questa battaglia per rimediare ai disastri della riforma Delrio voluta da Renzi. Avanti tutta". Così una nota della Lega.