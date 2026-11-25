I nuovi dazi non si cumuleranno con quelli già in vigore, a eccezione della Cina, nei cui confronti è prevista una tariffa aggiuntiva del 20%, che si sommerà a quella del 25% introdotta nel 2018 per contrastare i trasferimenti forzati di tecnologia

L'amministrazione Trump ha notificato l'introduzione di nuovi dazi a 14 partner commerciali, tra cui Cina, Unione Europea, Giappone e India, accusati di "contribuire a un eccesso strutturale di capacità produttiva nel settore manifatturiero a danno delle imprese americane". Lo riferisce la Cnbc, citando un alto funzionario statunitense, secondo cui le nuove tariffe "non supereranno le aliquote stabilite nell'ambito degli accordi commerciali" già raggiunti con Washington. Le misure saranno adottate ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, che consente agli Stati Uniti di contrastare pratiche commerciali straniere ritenute sleali o discriminatorie.

I nuovi dazi non si cumuleranno con quelli già in vigore, a eccezione della Cina, nei cui confronti è prevista una tariffa aggiuntiva del 20%, che si sommerà a quella del 25% introdotta nel 2018 per contrastare i trasferimenti forzati di tecnologia.