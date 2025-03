Papa Francesco auspica "rinnovata attenzione agli anziani" nelle parole diffuse durante il primo giorno di convalescenza a Casa Santa Marta dopo le dimissioni dal Gemelli. Il pontefice ha fatto arrivare un messaggio firmato dal cardinale Pietro Parolin alla conferenza stampa di presentazione di un summit in Vaticano sull'anzianità.

Bergoglio auspica che "l'evento susciti rinnovata attenzione agli anziani: preziosa testimonianza e ricchezza per la Chiesa e la società". Nel messaggio, Papa Francesco incoraggia "a proseguire l'impegno" nei confronti degli anziani e invia la benedizione.

L'augurio di Mattarella

Oggi Sergio Mattarella ha rivolto un pensiero al Papa. "Vorrei cogliere questa occasione pubblica che apre la settimana, - ha detto il presidente della Repubblica in occasione della partecipazione all'inaugurazione del villaggio 'Agricoltura è', allestito in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma - per ribadire quanto gli italiani siano lieti del ritorno del Papa, di Francesco, nella sua casa in Vaticano, rinnovandogli gli auguri di piena e veloce ripresa".

Ieri le dimissioni

Papa Francesco ha lasciato ieri, domenica 23 marzo, il policlinico Gemelli di Roma per tornare a Casa Santa Marta, in Vaticano, dopo 38 giorni di degenza. Prima delle dimissioni, si era affacciato, in sedia a rotelle, dal balconcino per pochi istanti, durante i quali il Pontefice ha salutato alzando il pollice. Centinaia di persone, fra il piazzale principale e l’accesso pedonale, si sono radunate al policlinico Gemelli per salutarlo. Ora due mesi di degenza a Santa Marta: "Dimissioni protette", le hanno definite i medici.