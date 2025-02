Papa Francesco "non è allettato e scherza", ma ancora non "è fuori pericolo". E' quanto emerso dal briefing informativo con la stampa presso la Santa Sede con alcuni membri dell'équipe che ha in cura Bergoglio, ricoverato per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio all'ospedale Gemelli di Roma. "Malattia cronica rimane, ma la sua testa è quella di un 50enne" precisano, aggiungendo che "ha una stoffa durissima" e che "deve superare questa infezione". Il Pontefice "sta rispondendo alle terapie" che sono state "potenziate" e "non cambiate".