Papa in visita alla parrocchia romana del Sacro Cuore: "Bello trovarsi dove tutti sono benvenuti" - Video

22 febbraio 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Papa in visita oggi, domenica 22 febbraio, nella parrocchia romana del Sacro Cuore di Gesù, dietro la stazione Termini. In centinaia hanno accolto il Pontefice con entusiasmo nel cortile della parrocchia dove campeggia lo striscione di ‘Benvenuto' a papa Leone XIV.

“Bello trovarsi in un luogo dove tutti sono benvenuti”, ha detto Leone incontrando la comunità che gravita attorno alla stazione Termini. “Buongiorno e buona domenica. Che bello, grazie per l’accoglienza e per questa gioia - ha detto a braccio -. E’ tempo di gioia perché il Signore vuole accoglierci. Bello trovarci in un posto dove tutti sono benvenuti. Il nome stesso Sacro cuore è simbolo del cuore, di amore, di carità, di amore che non conosce limiti. Ci sono persone da tanti Paesi del mondo che rappresentano la fratellanza: è l’amore di Gesù che ci ha convocato qui”.

