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Papa Leone, pneumologo: "Nodulo polmonare circoscritto operabile, spesso intervento è risolutivo"

Micheletto: "Diagnosi precoce è fondamentale. I tumori polmonari spesso vengono individuati in fase avanzata"

Papa Leone - (Afp)
Papa Leone - (Afp)
11 ottobre 2026 | 13.25
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

"I noduli polmonari benigni non vengono operati, ma tenuti sotto controllo. Se, invece, si decide di intervenire chirurgicamente, è probabile che si tratti di una lesione che necessita di essere asportata. Se il Pontefice ha annunciato che sarà sottoposto a un intervento" al Policlinico Gemelli, "è comunque una notizia positiva. Purtroppo, solo una piccola percentuale dei tumori polmonari può essere operata, perché spesso la diagnosi arriva quando la malattia è già in fase avanzata". Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Micheletto, direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona e membro del direttivo dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo), commentando l’annuncio di Papa Leone XIV: "Mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, dovrò operarmi".

Micheletto sottolinea che i sintomi del tumore polmonare "tendono a comparire tardivamente e possono essere aspecifici. Tra questi ci sono il dolore al torace, che può indicare una malattia già in fase avanzata, e la presenza di sangue nell’espettorato, cioè nel catarro", aggiunge. "Non conosco la situazione clinica del Pontefice, ma non credo che questo sia il suo caso. Il tumore polmonare - osserva - è fortemente associato al fumo. Un nodulo circoscritto, cioè localizzato in una zona limitata del polmone, può essere operabile e l’intervento è spesso risolutivo. Le tecniche chirurgiche mininvasive consentono, inoltre, di ridurre i tempi di degenza, che in genere possono arrivare a circa dieci giorni, a seconda del caso".

Durante l’intervento "viene asportata soltanto la parte di polmone interessata dalla lesione. Vengono inoltre prelevati alcuni linfonodi, per sottoporli a un esame istologico e verificare l’eventuale presenza di cellule tumorali. Se i linfonodi risultano negativi, in alcuni casi l’intervento può essere sufficiente. Se, invece, vengono individuate cellule tumorali, può essere indicata una chemioterapia aggiuntiva". La diagnosi precoce è fondamentale: "Per individuare eventuali noduli polmonari si può ricorrere alla Tac. Tuttavia, lo screening con Tac non è indicato indistintamente per tutta la popolazione: l’esame comporta un’esposizione alle radiazioni e deve essere valutato in base al rischio individuale, in particolare nelle persone con una storia significativa di fumo", conclude.

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papa papa leone papa come sta papa condizioni di salute papa intervento papa nodulo polmone
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