Parterre d'eccezione a Palazzo Valentini per il brindisi di Natale, con il prefetto Giannini Piantedosi, Casellati e Gualtieri

18 dicembre 2025 | 20.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parterre d'eccezione al brindisi di Natale, che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Valentini, sede della prefettura di Roma. A dare il benvenuto agli ospiti, tra cui i ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, della Salute Orazio Schillaci e per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Erano presenti anche Arianna Meloni, Gianni Letta, il senatore Pierferdinando Casini, il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, l'ex presidente Sport e Salute, Vito Cozzoli. Per il Comune di Roma l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, l’assessore alla Mobilità di Roma capitale Eugenio Patanè e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che durante il brindisi ha preso la parola per rivolgere un ringraziamento e complimentarsi con il prefetto Giannini per l'ottima gestione della sicurezza in questo anno giubilare.

Tra i tanti presenti, per il mondo sicurezza e difesa, il comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, il questore di Roma Roberto Massucci, e anche figure che hanno ricoperto incarichi importanti in passato, come l'ex ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, l'ex comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Leonardo Gallitelli, l'ex comandante provinciale di Roma, Vittorio Tomasone, l'ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro e Stefano Napoli, comandante della Polizia Locale di Roma Capitale fino al dicembre 2020.

Nella grande sala della prefettura anche diversi giornalisti, tra cui il direttore dell'Adnkronos Davide Desario, il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli e Antonella Armentano, caporedattrice centrale della Tgr Lazio.

