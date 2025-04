Pasqua con la pioggia su mezza Italia e con il sole sull'altra metà. Le previsioni meteo verso domenica 20 aprile confermano un quadro diviso tra Nord e Sud, con condizioni differenti. Ombrelli aperti a Milano e Torino, gite consentite da Roma a Napoli e Palermo: se l'aumento delle temperature è generale, in particolare per quanto riguarda le minime, l'imminente festività si presenta con condizioni opposte tra Settentrione e Meridione.

Il meteo di sabato 19 aprile

Sabato 19 aprile, intanto, il miglioramento del meteo sarà un fenomeno più o meno diffuso diffuso. Non è abbastanza per fare largo al sole in maniera decisa al Nord, con la pioggia che potrebbe fare ancora capolino in particolare sul Piemonte, come evidenzia ilmeteo.it. La giornata di domani, al Centro e al Sud, sarà caratterizzata dalla presenza di nubi e con il calo evidente del rischio di pioggia. Il sole, non 'dominante' ma comunque presente, contribuirà a far alzare le temperature soprattutto nelle ore centrali.

Italia divisa in due a Pasqua

Nella domenica di Pasqua, l'Italia risulterà divisa in due. Il maltempo torna protagonista nelle regioni del Nordovest: una nuova perturbazione atlantica porta pioggia sin dalle prime ore del 20 aprile su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e zone della Lombardia occidentale. Le precipitazioni non risparmiano nemmeno la Sardegna, con un peggioramento della situazione nel corso della giornata, e le zone interne della Toscana.

Primavera piena, invece, al Centro e al Sud. Se Lazio e Campania dovranno fare i conti con qualche nube innocua, si preannuncia cielo quasi sereno su Puglia, Calabria, Sicilia.