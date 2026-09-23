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Patologie respiratorie, pneumologo Vianello: "Case di comunità possono facilitare percorsi"

"Diagnosi e presa in carico siano celeri"

Andrea Vianello - (Foto Adnkronos)
Andrea Vianello - (Foto Adnkronos)
23 settembre 2026 | 19.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Credo che alcune scelte, come le nuove Case di comunità, possano sostenere la semplificazione dei percorsi di diagnosi e presa in carico. Ad ostacolare il passaggio dalla prevenzione ad un intervento tempestivo quando emerge un problema respiratorio può essere proprio la mancanza di un percorso semplice, lineare, che consenta al paziente di essere preso in carico in tempi più rapidi possibile". Lo ha detto Andrea Vianello, direttore della divisione di Fisiopatologia respiratoria e terapia intensiva presso l’Aou di Padova, intervenuto al convegno "Articolo 32: il diritto di respirare. Le sfide delle malattie respiratorie tra clinica e politiche sanitarie”, promosso oggi a Palazzo Giustiniani dal senatore di FdI Marco Scurria. L’incontro si è tenuto alla vigilia della Giornata mondiale del Polmone, in programma il 25 settembre.

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sanità patologie repsiratorie case comunità
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