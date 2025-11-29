circle x black
Perugia, coppia trovata morta in casa: uccisi a colpi di pistola

Il delitto in una villetta di Città della Pieve. Non si esclude l'ipotesi di omicidio-suicidio

Nastro dei carabinieri per delimitare accesso - Fotogramma
29 novembre 2025 | 14.16
Redazione Adnkronos
Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita, entrambi uccisi da colpi di pistola, nella villetta al 17 di via Sardegna, a Po' Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. E' successo intorno alle 13. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini.

Non è esclusa, al momento, l'ipotesi dell'omicidio suicidio. I due non avevano figli insieme, mentre la donna, che viveva con il compagno dopo una precedente relazione, ne aveva uno oggi 35enne.

