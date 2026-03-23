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Pg Bono: "Vittoria NO risultato straordinario"

Il pg Gaetano Bono
Il pg Gaetano Bono
23 marzo 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
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"La vittoria del no al referendum è un risultato straordinario, che esprime la volontà dei cittadini di preservare l’equilibrio costituzionale e le garanzie di indipendenza della magistratura. L’affluenza record è un bellissimo segnale di risveglio della coscienza democratica del Paese. L’esito non deve essere letto come un rifiuto del cambiamento, ma come un invito a riforme più organiche ed efficaci, capaci di migliorare il sistema senza comprometterne i principi fondamentali. Occorre ora proiettarsi in un’ottica di riapertura del dialogo con i sostenitori del “Sì”, valorizzando le esigenze di efficienza e superando le contrapposizioni, per costruire soluzioni condivise e rispettose dei cardini dello Stato di diritto". Lo ha detto all'Adnkronos il sostituto procuratore generale di Caltanissetta Gaetano Bono, commentando gli ultimi dati che danno per vincente il no. Bono ha scritto di recente il libro 'Riforma NOrdio'.

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referendum vittoria del no equilibrio costituzionale magistratura affluenza record dialogo
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