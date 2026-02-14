circle x black
Cerca nel sito
 

Pisa, 25enne ucciso a colpi di pistola mentre era in auto

La vittima è di origine albanese, l'agguato nel comune di Santa Maria a Monte nella frazione di Montecavoli

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
14 febbraio 2026 | 09.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Omicidio prima dell'alba a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. La vittima è un 25enne di origine albanese, ucciso intorno alle ore 5.30 mentre si trovava a bordo di un'auto nel centro del paese.

Il giovane stava rientrando da una serata trascorsa con due amici quando, secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava sarebbe stato affiancata da un'altra vettura dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Almeno tre gli spari uditi dai residenti della zona. Fatale la ferita inferta al collo del giovane.

L'agguato è avvenuto in via della Repubblica, in pieno centro abitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, ma per il 22enne non c'è stato nulla da fare. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell'assassinio. Al momento non si esclude alcuna pista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio omicidio pisa omicidio montecavoli montecavoli pisa
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza