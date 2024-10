“Da ragazzina, a Palombara, non c’era matrimonio senza pollo arrosto. Tutt’ora il pollo è festa”. Lo ha detto la star dei social, Nonna Margherita, intervistata in vista del Pollo Arrosto Day 2024, la maratona social organizzata dall’associazione nazionale dei produttori di carni bianche Unaitalia, giunta all’ottava edizione. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Prenota una nonna!” e nonna Margherita insegnerà a chi lo desidera, come fare il pollo come ‘nonna comanda’.