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Pop up Your Vision: a Milano l'iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculare

Fino al 5 giungo a CityLife screening gratuiti con il supporto di medici oculisti

Pop up Your Vision: a Milano l'iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla secchezza oculare
28 maggio 2026 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Aumentare la consapevolezza su una patologia diffusa ma ancora sottovalutata: è questo l’obiettivo di 'Pop Up Your Vision', l’iniziativa promossa da Alcon che arriva a Milano fino al 5 giungo a CityLife, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare screening gratuiti per valutare la presenza di secchezza oculare con il supporto di medici oculisti. In Italia si stimano circa 10 milioni di persone con sintomi riconducibili alla malattia dell’occhio secco, ma in molti non si rivolgono all’oculista, figura chiave per la diagnosi. Un dato che evidenzia come la consapevolezza sia ancora insufficiente, nonostante si tratti di una condizione che può avere un impatto rilevante sulla qualità della vita. La malattia dell’ccchio secco è una patologia multifattoriale della superficie oculare, caratterizzata da un’alterazione del film lacrimale e da processi infiammatori. I sintomi più frequenti includono occhi rossi, bruciore, sensazione di corpo estraneo, fotofobia e affaticamento visivo, segnali spesso sottovalutati ma indicativi della presenza della patologia.

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“Esiste ancora una scarsa percezione dell’occhio secco come vera e propria patologia: molti pazienti lo considerano un disturbo occasionale, legato solo a specifiche condizioni, come l’uso prolungato degli schermi o gli ambienti climatizzati, senza riconoscere che si tratta in realtà di una vera e propria malattia della superficie oculare che può evolvere verso forme più gravi - dichiara Stefano Barabino, Responsabile del Centro Superficie Oculare e Occhio Secco, Ospedale Sacco Università degli Studi di Milano - Negli anni è cambiata anche la definizione scientifica della patologia: oggi sappiamo che non riguarda solo una ridotta produzione lacrimale, ma un insieme di condizioni che coinvolgono l’intera superficie dell’occhio e che richiedono una gestione continuativa nel tempo”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui emerge chiaramente la presenza di un 'sommerso' di pazienti non diagnosticati, spesso già sintomatici ma non consapevoli. “Iniziative come questa sono molto importanti perché permettono di intercettare persone che presentano già segni o sintomi della malattia dell’occhio secco ma tendono a sottovalutarli o a non rivolgersi allo specialista”, conclude il Dott. Stefano Barabino. “Fare screening e sensibilizzazione sul territorio significa aumentare la consapevolezza e favorire diagnosi precoci, evitando che la patologia evolva verso forme croniche più difficili da trattare”.

Attraverso 'Pop Up Your Vision', Alcon conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura della prevenzione e nell’avvicinare i cittadini a percorsi di diagnosi e cura appropriati. “Essere al fianco dello specialista è per noi fondamentale: non solo attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative e una ricerca costante verso trattamenti sempre più all’avanguardia, ma anche supportando concretamente il suo ruolo come punto di riferimento per il paziente,” afferma Filippo Pau, Franchise Head Vision Care di Alcon Italia. “Crediamo infatti che il valore dell’innovazione si esprima pienamente quando è accompagnato da un ecosistema che rafforza la relazione tra medico e paziente, favorendo percorsi di cura più consapevoli e continuativi”. Durante tutto il periodo dell’iniziativa, i cittadini potranno ricevere informazioni e consigli pratici per una corretta gestione della salute visiva.

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