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Porti, Adsp Mare Sicilia occidentale a Londra

Porti, Adsp Mare Sicilia occidentale a Londra
25 marzo 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino ha partecipato, a Londra, alla XIII International Mission dell’International propeller clubs, Italy. L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, operatori del settore marittimo e portuale, e stakeholder internazionali, per un confronto sui principali scenari evolutivi dello shipping globale. “Appuntamenti come questo – ha commentato Tardino - rappresentano un’occasione preziosa per confrontarsi con i principali attori del settore marittimo a livello internazionale, per contribuire attivamente alla definizione delle politiche future dello shipping e per stringere accordi proficui. Il sistema portuale della Sicilia occidentale è pienamente consapevole delle sfide che ha davanti: dalla transizione energetica alla digitalizzazione, fino alla necessità di garantire competitività e sostenibilità. Tuttavia, siamo altrettanto convinti che queste sfide debbano trasformarsi in opportunità concrete di crescita. Occorre proseguire con determinazione lungo un percorso che coniughi innovazione, sostenibilità e sviluppo, evitando approcci ideologici e privilegiando soluzioni pragmatiche capaci di rispondere alle esigenze reali degli operatori e dei territori. Consapevoli che ciò che fa crescere la Sicilia rafforza l’Italia. E ciò che rafforza l’Italia rende più solida l’Europa”.

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Stamattina Tardino ha anche incontrato il direttore dell’Istituto italiano di cultura di Londra, Francesco Bongarrà, di origine siciliana, per un proficuo scambio di idee indirizzato a rafforzare le strategie di promozione dei porti e dei rispettivi territori sul mercato anglosassone.

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shipping globale transizione energetica digitalizzazione sostenibilità innovazione
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