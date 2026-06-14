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Precipitano per 100 metri sul Pasubio, morti due giovani alpinisti

A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25

Precipitano per 100 metri sul Pasubio, morti due giovani alpinisti
14 giugno 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due alpinisti ventenni sono morti sul Monte Pasubio oggi verso le 12, nella zona dello Sojo d'Uderle nel lato vicentino. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Un terzo compagno di cordata è invece rimasto illeso. Sulle zona imperversano difficili condizioni meteo che rendono complicato il recupero delle salme e del terzo escursionista per l'elicottero ddel Soccorso alpino di Trento.

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Montagna Precipitazione Morti Alpinisti
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