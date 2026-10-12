circle x black
Cerca nel sito
 

Premio Mediterraneo Packaging 2026: a Forte Marghera la 12ª edizione tra design, marketing e sostenibilità

Venezia si prepara a ospitare il prestigioso appuntamento dedicato all’identità visiva dell’agroalimentare di eccellenza. Aperte le iscrizioni e lanciata la "Call for Speakers" per il convegno di approfondimento

Premio Mediterraneo Packaging 2026: a Forte Marghera la 12ª edizione tra design, marketing e sostenibilità - (Foto Ufficio stampa)
Premio Mediterraneo Packaging 2026: a Forte Marghera la 12ª edizione tra design, marketing e sostenibilità - (Foto Ufficio stampa)
12 ottobre 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 12 dicembre 2026, la suggestiva e storica cornice di Forte Marghera (Venezia) farà da palcoscenico alla cerimonia di premiazione della 12ª edizione del Premio Mediterraneo Packaging, l'iniziativa che da anni accende i riflettori sull’importanza strategica dell'abbigliaggio, del design e della comunicazione visiva nel settore enogastronomico.

Un concorso per valorizzare l'eccellenza di Olio, Vino, Distillati e Birre

Riservato alle aziende produttrici di olio extravergine d’oliva, vino, distillati e birra, il premio si conferma un punto di riferimento fondamentale per i produttori che intendono comunicare la qualità intrinseca dei propri prodotti attraverso un packaging innovativo, sostenibile e capace di catturare l'attenzione del consumatore sugli scaffali di tutto il mondo.

Accanto alle categorie tradizionali, si rinnova l'atteso concorso speciale "Bello e Buono": un format in cui l'analisi estetica del contenitore si sposa con la valutazione sensoriale dell'assaggio, offrendo una sintesi perfetta tra l'anima visiva e quella organolettica del prodotto.

Il Convegno: Packaging di Design e Strategie di Marketing

L'evento di Forte Marghera non sarà solo una celebrazione dei vincitori, ma un'importante occasione di confronto professionale. In concomitanza con le premiazioni, la manifestazione ospiterà un convegno di approfondimento incentrato sul binomio cruciale tra Packaging di Design e Strategie di Marketing.

In un mercato globale sempre più competitivo, in cui la sostenibilità dei materiali e l'efficacia della comunicazione visiva giocano un ruolo decisivo nelle scelte d'acquisto, la redazione lancia una Call for Speakers aperta: esperti, designer, docenti, giornalisti e operatori della filiera che desiderano intervenire in qualità di relatori per portare il proprio contributo e la propria esperienza possono farsi avanti contattando la redazione.

Come partecipare

Le iscrizioni per sottoporre le proprie etichette e bottiglie di design alla giuria di esperti sono ufficialmente aperte e si effettuano esclusivamente online.

Per consultare il regolamento completo, le modalità di partecipazione e inviare le iscrizioni, è possibile visitare il portale ufficiale www.eginews.it.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Mediterraneo Packaging design marketing sostenibilità
Vedi anche
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza