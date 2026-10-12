Premio Mediterraneo Packaging 2026: a Forte Marghera la 12ª edizione tra design, marketing e sostenibilità

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 12 dicembre 2026, la suggestiva e storica cornice di Forte Marghera (Venezia) farà da palcoscenico alla cerimonia di premiazione della 12ª edizione del Premio Mediterraneo Packaging, l'iniziativa che da anni accende i riflettori sull’importanza strategica dell'abbigliaggio, del design e della comunicazione visiva nel settore enogastronomico.

Un concorso per valorizzare l'eccellenza di Olio, Vino, Distillati e Birre

Riservato alle aziende produttrici di olio extravergine d’oliva, vino, distillati e birra, il premio si conferma un punto di riferimento fondamentale per i produttori che intendono comunicare la qualità intrinseca dei propri prodotti attraverso un packaging innovativo, sostenibile e capace di catturare l'attenzione del consumatore sugli scaffali di tutto il mondo.

Accanto alle categorie tradizionali, si rinnova l'atteso concorso speciale "Bello e Buono": un format in cui l'analisi estetica del contenitore si sposa con la valutazione sensoriale dell'assaggio, offrendo una sintesi perfetta tra l'anima visiva e quella organolettica del prodotto.

Il Convegno: Packaging di Design e Strategie di Marketing

L'evento di Forte Marghera non sarà solo una celebrazione dei vincitori, ma un'importante occasione di confronto professionale. In concomitanza con le premiazioni, la manifestazione ospiterà un convegno di approfondimento incentrato sul binomio cruciale tra Packaging di Design e Strategie di Marketing.

In un mercato globale sempre più competitivo, in cui la sostenibilità dei materiali e l'efficacia della comunicazione visiva giocano un ruolo decisivo nelle scelte d'acquisto, la redazione lancia una Call for Speakers aperta: esperti, designer, docenti, giornalisti e operatori della filiera che desiderano intervenire in qualità di relatori per portare il proprio contributo e la propria esperienza possono farsi avanti contattando la redazione.

Come partecipare

Le iscrizioni per sottoporre le proprie etichette e bottiglie di design alla giuria di esperti sono ufficialmente aperte e si effettuano esclusivamente online.

Per consultare il regolamento completo, le modalità di partecipazione e inviare le iscrizioni, è possibile visitare il portale ufficiale www.eginews.it.