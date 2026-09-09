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Prevenzione oncologica e salute della pelle: Lilt e Idi Irccs insieme per informare ed educare

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente nazionale della Lilt, Prof. Francesco Schittulli, e dal direttore generale dell'Idi Irccs, Marcello Giannico, e prevede lo sviluppo di iniziative comuni di formazione, comunicazione e divulgazione scientifica dedicate alla cultura della prevenzione oncologica

Da sinistra Marcello Giannico e Francesco Schittulli
Da sinistra Marcello Giannico e Francesco Schittulli
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09 settembre 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
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La Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e l’Idi Irccs – Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, gestito dalla Fondazione Maria Monti, hanno siglato oggi un Protocollo d’Intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i due enti nel campo della prevenzione oncologica, con particolare attenzione alla dermatologia.

L’accordo, sottoscritto dal presidente nazionale della Lilt professor Francesco Schittulli, e dal direttore generale dell'Idi Irccs, dottor Marcello Giannico, "prevede lo sviluppo di iniziative comuni di formazione, comunicazione e divulgazione scientifica dedicate alla cultura della prevenzione oncologica. Le due istituzioni - si legge nella nota - si impegnano inoltre a promuovere programmi di educazione alla salute e corretti stili di vita, con un’attenzione specifica alla diagnosi dei tumori della pelle, e a organizzare eventi rivolti al mondo della scuola, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui temi della prevenzione".

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Idi Irccs Lega italiana per la lotta contro i tumori Fondazione Maria Mont
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