circle x black
Cerca nel sito
 

Meteo, torna il sole con l'Anticiclone delle Azzorre ma dura poco: domenica peggiora, le previsioni

Anticiclone delle Azzorre fino a sabato, poi peggiora domenica su Nord-Ovest e regioni tirreniche

Meteo, torna il sole con l'Anticiclone delle Azzorre ma dura poco: domenica peggiora, le previsioni
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Ancora qualche giorno di caldo e sole, ma non durerà molto. Lo conferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, parlando di espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso l'Europa centro-occidentale e l'Italia, mentre una strutturata circolazione depressionaria insiste tra la Grecia e la Turchia. L'attuale configurazione sinottica sul bacino del Mediterraneo è infatti caratterizzata da una netta differenza di pressione che favorisce l'innesco di una forte e persistente ventilazione.

La concomitante presenza di questi due sistemi genera un forte gradiente barico che continuerà ad alimentare intense correnti settentrionali su tutto il Sud Italia per la giornata di mercoledì e per la prima parte di giovedì.

Le previsioni per le prossime 24 ore

Nelle prossime ore si attende una forte ventilazione dai quadranti settentrionali lungo l'Appennino centrale, sui settori costieri di Abruzzo meridionale e Molise e sulle regioni meridionali. Sono previsti rinforzi fino a intensità di burrasca con raffiche stimate tra 60 e 75 km/h sulla Puglia centro-meridionale, sui settori ionici di Basilicata e Calabria, nonché sui crinali dell'Appennino centro-meridionale e dei rilievi siciliani.

Il moto ondoso risulterà di conseguenza molto accentuato: lo Ionio si presenterà agitato o localmente molto agitato al largo con onde fino a 3-5 metri, mentre l'Adriatico centro-meridionale, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto mossi.

Il consolidamento dell'alta pressione

L'attivazione del flusso settentrionale favorirà una generale diminuzione delle temperature notturne e mattutine, con valori minimi che potranno scendere fino a 6-8°C sulle aree di pianura del Centro-Nord. Durante il giorno invece le massime toccheranno 23-26°C con una sensibile escursione termica diurna. Fatta eccezione per qualche addensamento residuo all'estremo Sud, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una diffusa stabilità atmosferica garantita dalla progressiva espansione verso est del promontorio anticiclonico delle Azzorre.

Nel weekend ci sarà un peggioramento: le tendenze

Il consolidamento dell'alta pressione potrebbe tuttavia subire una flessione nella giornata di domenica a causa della discesa di un impulso instabile dal Nord Europa. Qualora le previsioni venissero confermate, l'ingresso del fronte avverrebbe attraverso la Porta del Rodano, ovvero il corridoio orografico naturale situato tra le Alpi e il Massiccio Centrale francese, innescando precipitazioni diffuse al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio. Successivamente, il sistema è previsto in allontanamento verso la Francia e la Spagna, con una traiettoria da est verso ovest definita in meteorologia moto retrogrado.

Da lunedì, e in modo più deciso da martedì, dovremmo quindi assistere al ripristino di condizioni soleggiate con il ritorno ovunque dell’alta pressione.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 14. Al Nord: tempo stabile e soleggiato. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi; forti venti settentrionali in Abruzzo e Molise. Al Sud e sulle Isole: addensamenti residui; ventilazione settentrionale intensa con raffiche di burrasca su Puglia, Basilicata e Calabria, mari da molto mossi ad agitati.

Giovedì 15. Al Nord: prevalenza di cielo sereno. Al Centro: tempo stabile e soleggiato. Al Sud e sulle Isole: ampie schiarite con ventilazione settentrionale in progressiva attenuazione a partire dalla seconda parte della giornata.

Venerdì 16. Al Nord: condizioni di tempo stabile. Al Centro: bel tempo. Al Sud e sulle Isole: tempo soleggiato e clima mite, qualche disturbo tra Calabria e Sicilia.

Tendenza: possibile peggioramento nella giornata di domenica al Nord-Ovest, sulla Toscana e sul Lazio per l'ingresso di un fronte perturbato dalla Porta del Rodano; successivo rapido miglioramento a partire dall'inizio della prossima settimana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
previsioni meteo previsioni meteo oggi anticiclone delle azzorre caldo temporali
Vedi anche
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Ferie, cambiano le regole per i dipendenti pubblici - Video
Confesercenti, Lupi: "Rigenerazione urbana sia priorità della politica che costruisce il futuro" - Video
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza