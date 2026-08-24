C'è un Comune in Italia che ha 'imposto' un prezzo calmierato della benzina per contrastare il caro carburanti che ha fatto schizzare il costo di diesel e verde. "Meloni aveva promesso di abbassare il prezzo della benzina ma una volta al governo ha fatto l’opposto, mentre Camillo D’Angelo sindaco di Progetto Civico l'ha fatto davvero", dice Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto civico Italia.

"A Valle Castellana, in provincia di Teramo - spiega l'assessore ai Grandi eventi di Roma -, i cittadini possono fare benzina a un prezzo calmierato di 1,75 euro al litro, nella pompa di benzina gestita direttamente dal Comune. Complimenti al sindaco Camillo D'Angelo, presidente della provincia e colonna di Progetto civico Italia, per questa scelta che migliora concretamente la vita delle famiglie".

"Con una gestione pubblica, la pompa di benzina vende il carburante al prezzo di costo, senza margini di guadagno, permettendo così ai cittadini di risparmiare tra 10 e 20 centesimi al litro. Tradotto, significa risparmiare circa 10 euro per un pieno di 50 litri. E' la dimostrazione di quanto il Paese abbia bisogno del pragmatismo e della politica del fare degli amministratori", conclude Onorato.

Il taglio delle accise e i prezzi

Il governo ha prorogato fino fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, come prevede il decreto ministeriale firmato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito Iva.

Oggi i prezzi dei carburanti si sono mantenuti staibili dopo i continui rialzi degli ultimi giorni. Infatti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,010 euro/litro per la benzina e 2,131 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,088 euro/l per la benzina e 2,204 euro/l per il gasolio.