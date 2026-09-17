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Ti porti la tazzina al bar? Il caffè costa solo 50 centesimi

L'iniziativa di un bar di Venafro, in provincia di Isernia

Una tazzina di caffè - (Fotogramma)
Una tazzina di caffè - (Fotogramma)
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17 settembre 2026 | 22.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ti porti la tazzina al bar? Il caffè costa 50 centesimi. E' l'iniziativa di un bar di Venafro, in provincia di Isernia. Ai clienti che si presentano muniti della propria tazzina in ceramica, il caffè viene venduto ad un prezzo iperscontato: solo 50 centesimi per una consumazione che nelle grandi città costa da 1,20 in su. "Risparmiamo i costi sull'energia", dice Ida, la titolare del Don Antò spiegando che la soluzione adottata è sostenibile per chi vende e per chi acquista. Lo sconto non viene applicato a chi è munito di bicchiere di plastica: "Siamo contrari allo spreco per il monouso". L'iniziativa ha successo? "Assolutamente sì. Recentemente si è fermato un pullman di persone provenienti da Napoli, avevano tutte la loro tazzina". Oltre al caffè scontato, il bar propone altre soluzioni alternative pensate per la clientela della zona: "Accettiamo anche il baratto pensando ai pensionati che hanno l'orticello. Ci portano zucchine e pomodori in cambio di una colazione. Un signore ci ha portato due caprette tibetane, le abbiamo donate ad una fattoria didattica della zona", aggiunge.

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prezzo caffè prezzo tazzina caffè
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