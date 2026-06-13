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Pride Bologna, media Tel Aviv: "Israeliani spintonati, anche donna incinta"

Il Pride di Bologna 2024 - Immagine di repertorio - (Fotogramma)
Il Pride di Bologna 2024 - Immagine di repertorio - (Fotogramma)
14 giugno 2026 | 00.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alcuni israeliani sarebbero stati spintonati e aggrediti verbalmente durante il Pride Lgbtq a Bologna. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni a Canale 12, riporta The Times of Israel, un gruppo di israeliani sarebbe stato spintonato e aggredito verbalmente da alcuni partecipanti alla parata. Il gruppo sventolava una versione arcobaleno della bandiera israeliana, cosa che ha suscitato la reazione di altri manifestantanti. A quanto raccontato dai testimoni, una donna incinta tra gli israeliani sarebbe stata spinta violentemente.

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"Ci hanno urlato contro che eravamo degli assassini, tutti i bambini presenti erano spaventati", ha dichiarato un israeliano. "Ero lì con mia moglie, mio figlio e un'altra famiglia con i passeggini, e abbiamo filmato le loro urla". Un altro ha aggiunto: "Eravamo con dei bambini, famiglie orgogliose venute a sfilare in un evento nato per promuovere i nostri diritti, e siamo stati attaccati perché siamo ebrei".

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Pride Lgbtq spintoni aggrediti verbalmente
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