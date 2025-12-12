Dal sole alla nebbia, con un peggioramento e piogge previste a partire dalla prossima settimana. Intanto, però, il weekend trascorrerà ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia con temperature piacevoli. Quindi il nuovo ribaltone, con la pioggia a rovinare il clima ma anche a spazzare via lo smog migliorando la qualità dell'aria. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, e per i giorni a venire.

Weekend di bel tempo, poi la pioggia: cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che gran parte dell’Europa è protetta da un vasto campo di alta pressione, l’Anticiclone Africano. Ciò nonostante, anzi proprio per la presenza dell’alta pressione, abbiamo nubi basse e nebbie diffuse su gran parte del Continente.

Tutta la Francia, il Belgio, l’Olanda, la Germania, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, l’Austria, la Svizzera e, ovviamente, gran parte dell’Italia sono sotto una coperta di nubi basse o nebbie; questo quadro meteorologico si presenta soprattutto nella notte e fino al mattino, proprio a causa dell’alta pressione che schiaccia l’umidità nei bassi strati atmosferici.

Il freddo presente nei fondivalle e nelle pianure, complice una decisa inversione termica (fa più caldo in montagna che in pianura), riesce a condensare l’umidità nelle piccolissime gocce della nebbia: ecco spiegato il meteo di gran parte d’Europa.

E questo meteo, più o meno, resterà in fotocopia per 5 giorni. Intanto il weekend trascorrerà con due belle giornate di sole e un clima davvero piacevole di giorno, ad eccezione delle zone dove la nebbia potrebbe risultare persistente (soprattutto domenica). Solo dall’inizio della prossima settimana l’alta pressione scricchiolerà e permetterà il passaggio di una perturbazione atlantica.

Martedì 16 dicembre è la data: pioverà in Italia, anche al Nord. Finalmente l’aria tornerà più pulita, lo smog e la nebbia lasceranno spazio ad una discreta qualità dell’aria e ad una buona visibilità.

Il meteo dei giorni successivi sembra orientato allo scivolamento della perturbazione verso il Centro-Sud con il ritorno dell’alta pressione al Nord, ma questa tendenza è da confermare.

Un’altra proiezione ancora più interessante è quella natalizia: al momento i due grandi centri di calcolo meteo mondiali sono opposti. Il nostro modello europeo indica un periodo di festa con instabilità, freddo e precipitazioni sparse; il modello della NASA, e in generale quello americano, è invece ottimista: tanto sole per Natale con temperature di nuovo ben sopra la media.

Staremo a vedere chi tra questi due modelli vincerà la previsione dell’anno, quella natalizia; noi restiamo in attesa di qualche emissione più stabile per dare informazioni coerenti e non fantameteo.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 12. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Sabato 13. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Domenica 14. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: condizioni anticicloniche, tempo stabile e mite; peggioramento con piogge da martedì 16 dicembre.