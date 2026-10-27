Princigalli (Inail): "Assistenza protesica più vicina agli assistiti: a L'Aquila il settimo presidio di prossimità"

"L'attivazione del punto di assistenza all'Aquila costituisce una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione della presa in carico protesica e riabilitativa dell'Inail. Con questo presidio raggiungiamo quota sette strutture territoriali collegate ai nostri centri protesici, garantendo una presenza capillare accanto agli infortunati e alle loro famiglie. È una scelta che permette di assicurare consulenza specialistica, fornitura di ausili e manutenzione dei dispositivi a minore complessità rispetto alla sede centrale di Budrio: non riduciamo solo le distanze fisiche, ma rendiamo l'intero servizio più accessibile, tempestivo ed efficace". A dirlo è Domenico Princigalli, direttore centrale Assistenza protesica e riabilitazione dell'Inail, in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro abruzzese.