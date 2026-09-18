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Prof accoltellata, Valditara: "Studente è ragazzo tranquillo, possibile ruolo social e siti violenti"

Il ministro: "Occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi"

L'Istituto Verga a Roma
L'Istituto Verga a Roma
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18 settembre 2026 | 13.23
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha immediatamente sentito la dirigente scolastica Wanda Giacomini dell’Istituto 'Giovanni Verga' di Roma, esprimendo vicinanza e solidarietà alla professoressa accoltellata da uno studente e a tutta la comunità scolastica. Il 13enne, si legge in una nota, "risulta essere sempre stato un ragazzo tranquillo, senza particolari problematiche".

"Dalle prime informazioni, ancora da confermare - si legge in una nota del ministro Valditara - il giovane avrebbe ripreso in video il gesto e potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda l’influenza dei social e di siti violenti a cui si sarebbe avvicinato negli ultimi tempi". Il 13enne che questa mattina ha spruzzato lo spray urticante sul volto della professoressa, per poi ferirla con un coltello, avrebbe agito infatti durante una videochiamata.

“Oltre alla educazione al rispetto e alla conoscenza dei rischi connessi alla rete, occorre impedire ai minori di 15 anni l’accesso a social e canali pericolosi. In tal senso, il Kids Act della Commissione Ue va nella giusta direzione. Si devono stabilire regole chiare a tutela dei giovani e al tempo stesso - spiega - come stiamo già facendo, ripristinare nella quotidianità della vita scolastica il rispetto dell’autorità dei docenti e delle regole, la disciplina e il senso di responsabilità. Non dobbiamo avere paura di affermare che chi sbaglia deve pagare”.

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