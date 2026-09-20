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Prof accoltellata, indagini sul video dell’aggressione e su chi era in videochiamata

Non si esclude coinvolgimento di stranieri, uno di loro scriveva in cirillico. L'analisi dei dati servirà a capire se lo studente sia stato in qualche modo istigato a colpire la docente

La scuola media di Centocelle a Roma - (Fotogramma/Ipa)
La scuola media di Centocelle a Roma - (Fotogramma/Ipa)
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20 settembre 2026 | 15.14
Assunta Cassiano
LETTURA: 2 minuti

Le indagini sull'aggressione alla professoressa accoltellata in una scuola media a Centocelle, a Roma, da parte di uno studente di 13 anni puntano ora a identificare chi ha postato il filmato sul web, minuti di immagini che riprendono dalla videocamera che si era installata sull’elmetto la preparazione in bagno fino alle coltellate. Un filmato che ha cominciato a circolare a più di 24 ore dall'aggressione e che potrebbe essere stato registrato da uno dei partecipanti alla videochiamata su Telegram durante l'azione e postato successivamente.

Le verifiche sui quattro account per la videochiamata

Accertamenti da parte dei carabinieri sono in corso anche sui quattro account con cui il 13enne stava effettuando la videochiamata: a quanto si apprende, non è escluso che possano essere coinvolti stranieri essendo emerso l'uso da parte di uno di loro del cirillico.

Intanto prosegue il lavoro di analisi dei dati dopo la perquisizione informatica, effettuata sul cellulare del 13enne e su quello della madre sul quale si trovano salvate le carte di credito, utilizzate dal ragazzino per acquistare i due coltelli da sub e gli occhiali da softair con i quali ha messo a segno il suo piano. L'analisi dei dati aiuterà a verificare se lo studente sia stato in qualche modo istigato a colpire la docente.

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