Raddoppio ferroviario tratta Gemonio-Cittiglio sulla linea Varese - Laveno Mombello di Ferrovienord, aggiornamento lavori

Procedono le attività per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Gemonio - Cittiglio sulla linea Varese - Laveno Mombello di Ferrovienord. Il cantiere, iniziato quest’anno nel mese di luglio, avanza con interventi in diverse aree del tracciato. Sono in corso di esecuzione le opere per l'allargamento della sede ferroviaria nella tratta del raddoppio nel comune di Gemonio, sia sul lato destro che sul lato sinistro del binario già esistente. Le attività di scavo sul lato destro del binario esistente sono eseguite durante le interruzioni notturne del traffico ferroviario.

Nelle aree limitrofe a via IV Novembre sono iniziati i lavori di adeguamento dei sottoservizi interferenti con il raddoppio. Si tratta di un intervento propedeutico per la realizzazione dell’allargamento della sede ferroviaria e la successiva costruzione dei muri di sostegno. Per realizzare il futuro muro di sostegno tra la via Cesare Battisti e il passaggio a livello di via IV Novembre sono in corso gli scavi della pista di cantiere che permetterà la posa dei micropali. In via Sereni sono state risolte le interferenze con i sottoservizi presenti (Alfa, Fibercop e Enel) ed è iniziata la posa delle basi del muro di sostegno che sarà completato nelle prossime settimane. E' stata avviata anche la realizzazione della sede della piattaforma ferroviaria tra il passaggio a livello di via Adua e la stazione di Cittiglio. Sono state eseguite le attività di taglio del verde e prosegue la realizzazione del nuovo rilevato ferroviario. Nell’area adiacente al Torrente Boesio sarà costruita una paratia a sostegno della piattaforma ferroviaria.

L'intervento prevede, oltre la realizzazione del secondo binario, l’adeguamento della stazione di Gemonio, la realizzazione di un ponte ferroviario sulla Sp 394, il rifacimento della passerella pedonale in via Verdi - via Battisti a Gemonio e la modifica della viabilità locale. La conclusione del cantiere è prevista per l’inizio del 2027. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/