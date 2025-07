Tragico epilogo oggi, martedì 8 luglio, per le ricerche della 18enne ucraina, Mariia Buhaiova, che era scomparsa venerdì scorso dal villaggio turistico Meditur di Carovigno nel Brindisino. Il corpo è stato trovato vicino a un parcheggio di Torre Guaceto in un'area boschiva a poco più di un chilometro dal villaggio turistico Meditur, dove stava facendo uno stage. Il ritrovamento fa pensare ad un suicidio perché la ragazza era legata a un albero con un lenzuolo. Sarà svolto un esame medico-legale per verificare se possano trovarsi segni compatibili con altre ipotesi anche se tutto, al momento, lascia pensare che sia stato un gesto estremo perché la ragazza aveva lasciato cellulare e documenti nella sua camera nel villaggio turistico marino.

Dalle immagini acquisite dai carabinieri dai sistemi di videosorveglianza, si vedeva la ragazza allontanarsi venerdì pomeriggio dalla struttura e imboccare un sentiero in direzione di una strada complanare alla strada statale 379. Proprio perlustrando questa via secondaria, che conduce al vecchio parcheggio, è stato ritrovato il cadavere. Dall'esito dell'esame medico-legale la procura stabilirà se disporre l'autopsia e se procedere con altre indagini.

La ragazza è arrivata al Meditur con una scuola di formazione che ha sede a Bratislava per un breve periodo di lavoro nella struttura turistica, uno stage che era quasi giunto al termine. Tra le ipotesi non si esclude il suicidio, ma le indagini dei carabinieri sono ancora all'inizio.

Sindaco di Carovigno: "Per noi è un grande dolore"

''Siamo profondamente addolorati per l'epilogo di questa storia" scrive in un messaggio di cordoglio il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti. "Non potevamo immaginare una conclusione peggiore di questa, preghiamo per lei e ci stringiamo al dolore della sua mamma in arrivo a Carovigno e della sua intera famiglia''. ''Come Comune ci siamo attivati per coprire le spese necessarie ai servizi funebri'' conclude il primo cittadino.