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Rainero (Sisc): "Molte patologie neurologiche legate all'assetto ormonale"

'Ormoni determinanti in sclerosi multipla, epilessia e deficit cognitivo'

Innocenzo Rainero - Foto Adnkronos
Innocenzo Rainero - Foto Adnkronos
27 maggio 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Le variazioni ormonali hanno un ruolo rilevante in diverse patologie neurologiche, molte delle quali presentano una maggiore prevalenza nella popolazione femminile. Tra queste, una delle più importanti è la sclerosi multipla, una malattia cronica con un coinvolgimento del sistema immunitario. Esiste anche una comorbilità tra sclerosi multipla ed emicrania. In questo contesto, gli ormoni possono avere effetti sul decorso della malattia, talvolta anche incredibilmente positivi. Ad esempio, durante la gravidanza le donne con sclerosi multipla vivono un periodo felice, possono andare incontro a una riduzione delle recidive dell'infiammazione fino al 70%. Al contrario, purtroppo, dopo il parto è possibile che la donna possa avere delle ricadute e delle fluttuazioni importanti della sintomatologia e questo è dovuto alla stretta interazione che c'è tra gli ormoni, in particolare gli ormoni del ciclo femminile, e l'attività del sistema immunitario". Lo ha detto Innocenzo Rainero, direttore Ssd Malattia di Alzheimer e demenze correlate e Centro di ricerca sulle cefalee Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, presidente eletto Sisc (Società italiana per lo studio delle cefalee), intervenuto all'evento 'Qui, per la salute di ogni donna', promosso a Roma da Organon.

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"Un'altra patologia, anche questa parzialmente comorbida come l'emicrania, è l'epilessia - ha proseguito Rainero - Durante il periodo perimestruale le donne affette dalle diverse forme di epilessia possono avere un'accentuazione della frequenza delle crisi, anche in questo caso gli ormoni possono avere un ruolo significativo. Queste sono le patologie forse più evidenti, più importanti. Studi importanti anche dal punto di vista della prevalenza ci dicono che patologie come il deficit cognitivo, ad esempio la malattia di Alzheimer, o lo stroke, le varie forme di vasculopatia cerebrale, possono essere influenzate dall'attività ormonale, tant'è che la prevalenza di queste patologie spesso è più alta nel sesso femminile. Quindi l'aspetto delle variazioni ormonali e l'incidenza, così come anche le caratteristiche cliniche, il fenotipo delle patologie correlate alle variazioni del ciclo mestruale e degli ormoni femminili possono essere estremamente importanti".

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Tag
salute donna patologie neurologiche ormoni sisc
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