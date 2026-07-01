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Rally di Roma, Aurigemma: "Prevenzione al fianco dello sport, modello da esportare"

'Accesso gratuito a servizi di prevenzione e screening'

Antonello Aurigemma - Adnkronos
Antonello Aurigemma - Adnkronos
01 luglio 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Da quest’anno, per la prima volta, un grande evento sportivo come il Rally di Roma Capitale sarà affiancato da un’iniziativa di prevenzione e screening sanitario dedicata alle migliaia di spettatori che seguiranno la manifestazione”. Lo ha detto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, a margine della presentazione del progetto ‘Un Consiglio in salute’, promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio.

“Nelle diverse tappe che toccheranno, non solo Roma, ma anche Rieti, Frascati e oltre 40 comuni attraversati dalla competizione - ha spiegato Aurigemma - grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici, dei Farmacisti e degli Infermieri, i cittadini avranno la possibilità di accedere gratuitamente a servizi di prevenzione e screening per numerose patologie, potendo così monitorare il proprio stato di salute”.

Il progetto, ha ricordato il presidente del Consiglio regionale, “è nato 3 anni fa e oggi, anche grazie alla disponibilità di Max Rendina, organizzatore del Rally di Roma, si affianca per la prima volta a una manifestazione sportiva di questa portata, capace di abbracciare l’intero territorio della nostra Regione. Un’occasione importante - ha concluso Aurigemma - per unire sport e salute, portando la prevenzione direttamente tra la gente, nei luoghi dove le persone si ritrovano per condividere una passione”.

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Un Consiglio in salute prevenzione salute sport Rally di Roma Capitale
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