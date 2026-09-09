circle x black
Cerca nel sito
 

Ranucci: "Non mi candido, do più fastidio come conduttore di Report. Chat segrete? Non ci sono"

Il giornalista, presente alla festa nazionale di Avs a Roma, risponde ai cronisti: "Reintegro a Report? Possibilità c'è"

Sigfrido Ranucci - IPA
Sigfrido Ranucci - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non sono qui per fare politica, non mi candido. Sono il conduttore di Report, do più fastidio come conduttore e voglio fare il conduttore di Report. Se non faccio questo farò qualcosa da qualche altra parte. Non sono un leader del centrosinistra, vengo qui a presentare il mio libro". Così Sigfrido Ranucci, presente alla festa nazionale di Avs a Roma. A chi gli domanda se ci sia la possibilità di un reintegro a Report, il giornalista risponde: "La possibilità c’è".

Dopo le accuse sulle chat su Signal tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, il giornalista, intercettato dai cronisti alla festa nazionale di Avs a Roma, ha replicato: "Non ci sono chat segrete, sono tutte cazzate. Sono intercettato da più di un anno come tutte le persone che mi sono vicine".

Ranucci, pm Roma avvia iter per estradizione Gomes Tavares

La Procura di Roma ha intanto avviato l’iter per l’estradizione di Gomes Tavares, al momento latitante in Africa e accusato di aver avuto il ruolo di intermediario tra Valter Lavitola e la banda che ha materialmente eseguito l’attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre 2025. Un passaggio necessario è la traduzione degli atti in francese, che si sta completando, per poi inviare una rogatoria internazionale in vista della richiesta di estradizione. Per quanto riguarda l’inchiesta, i magistrati capitolini a quanto si apprende non intendono per il momento convocare in Procura l’ex moglie di Lavitola che si è detta pronta a raccontare agli inquirenti i fatti a sua conoscenza.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ranucci Sigfrido Ranucci caso Ranucci Ranucci Report
Vedi anche
L’appello di Sal Da Vinci per la raccolta sangue promossa da Adnkronos e Avis domani a Roma: “Donare può salvare vite” - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza