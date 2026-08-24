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Ranucci, Selvaggia Lucarelli: "Dovrebbe lasciare Report da solo"

"Ormai è troppo ingombrante per Report e renderebbe difficile lavorare alla sua redazione"

Lucarelli e Ranucci - (Fotogramma)
Lucarelli e Ranucci - (Fotogramma)
24 agosto 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ranucci dovrebbe lasciare spontaneamente il programma, perché è ormai troppo ingombrante per Report". E' l'opinione che Selvaggia Lucarelli esprime su Instagram in relazione alla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report è stato vittima di un attentato che, secondo le indagini, avrebbe come mandante il suo amico Valter Lavitola. Il faccendiere è in carcere.

"Al di là di ciò che si pensi sul caso Ranucci, è evidente che la sua conduzione sia un problema per tutta la squadra di inviati. Immaginate i suoi giornalisti che fanno domande su collusioni, amicizie pericolose, frequentazioni, strani link tra potere e criminalità. Immaginate qualunque domanda. Non serve un genio per capire che ogni risposta sarebbe una provocazione sul conduttore della serie 'perché non guardate in casa vostra?'", scrive Lucarelli.

"E non importa se sia una replica legittima o strumentale, l’argomento diventerebbe uno scudo. Cosa che Report non può permettersi. Per questo Ranucci (che lo sa bene) dovrebbe lasciare spontaneamente il programma, perché è ormai troppo ingombrante per Report e renderebbe difficile lavorare alla sua redazione", aggiunge la giornalista. "Ovviamente non lo fa perché per la sua auto narrazione, quella del martire, la cacciata è molto più efficace e funzionale. Lìidea della conduzione 'a rotazione' è una scemenza. I programmi hanno bisogno di volti, di riconoscibilità. Ranucci non è insostituibile, nessuno lo è", conclude.

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sigfrido ranucci ranucci lucarelli ranucci report
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