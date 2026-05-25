'Regata della Legalità' per fare memoria e ricordare vittime innocenti

L’associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – in collaborazione con gli scout Cngei, ha organizzato sulle rive del lago Albano la 'Regata della Legalità'. La manifestazione ha visto barche improvvisate, realizzate con materiali di fortuna, affrontare le acque del lago in una gara a tempo svolta tra sorrisi, impegno e tuffi in acqua. L’evento è stato una preziosa occasione per fare memoria e ricordare le vittime innocenti delle mafie attraverso un approfondimento curato dagli scout, che hanno imparato a conoscere circa una ventina di vittime, apprezzandone il coraggio e le azioni. I ragazzi si sono soffermati su alcune vittime innocenti delle mafie, approfondendo le vite di alcune di loro. "Un lavoro importantissimo che ci permette di far conoscere ai ragazzi il sacrificio di quanti, nel passato, hanno deciso di dire no alla criminalità organizzata e che rappresentano un esempio prezioso. Questo evento dimostra quanto sia importante parlare di mafia nelle scuole, ma anche nei teatri, come abbiamo fatto recentemente, e perché no, durante un evento in riva al lago, che diventa un connubio importante tra divertimento e cultura", ha dichiarato Caterina Viola, referente del presidio dei Castelli Romani di Libera.

Circa trecento persone hanno dato vita oggi alla Regata della Legalità. "Siamo tornati per la sesta volta sulle rive del lago Albano con gli scout Cngei per la Regata della Legalità, un evento che quest’anno abbiamo organizzato insieme a Libera in un’ottica educativa, dedicandolo al tema della legalità - ha affermato Fabio Camilletti, commissario regionale Cngei - Una collaborazione che ci permette di affrontare una delle tematiche più importanti della nostra proposta educativa, pensata per formare i cittadini del futuro. Crediamo quindi che non ci sia nulla di meglio della missione che Libera si è assunta per promuovere la legalità e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’evento conclude la manifestazione 'Un Lago di Sport', organizzata dal Centro Sportivo Saroli, che nel corso della settimana ha ospitato dibattiti e incontri con varie istituzioni locali per parlare di sport, ambiente e salute.