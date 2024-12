Regeni, Schlein: "Vergognoso voler riconoscere Egitto come Paese sicuro" - Video

"Il processo va avanti, ci aspetta un'udienza molto importante con una testimonianza significativa. Noi ci siamo e ci saremo ogni volta per cercare la piena verità e giustizia che da troppi anni ancora aspettiamo. Il tutto mentre si assiste anche alla vergogna di volere riconoscere nell'Egitto un Paese sicuro: l'Egitto non è un Paese sicuro, è un Paese in cui un ricercatore italiano è stato torturato e ucciso e in cui migliaia e migliaia di egiziani purtroppo ogni giorno incontrano la stessa sorte". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando fuori dal tribunale di Roma prima della nuova udienza in Prima Corte di Assise del processo per il sequestro e l'omicidio del ricercatore Giulio Regeni che vede imputati quattro 007 egiziani.

"Siamo qui anche per confermare la nostra piena vicinanza nella ricerca della verità e della giustizia per quanto accaduto a Giulio Regeni e per quanto accade purtroppo a moltissimi egiziani", ha aggiunto Schlein.