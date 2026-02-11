circle x black
Repubblica del Congo, 5 anni fa l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio: a Milano messa con Parolin

Domenica 22 la celebrazione il segretario di Stato vaticano e un punto stampa del team legale dei genitori, che annuncia novità investigative

L'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio è morto a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, nel corso di un attacco ai danni del loro convoglio ( - 2021-02-22, FOTOGRAMMA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate
11 febbraio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
Sarà il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, a presiedere, domenica 22 febbraio, alle 11.30, nella Chiesa di San Giorgio in piazza Solari a Limbiate (Milano), la messa per il quinto anniversario della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, rimasto ucciso il 22 febbraio 2021 in un attentato nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo.

Dopo la celebrazione, alle 15.15, il team legale dei genitori di Attanasio, coordinato dall'avvocato Rocco Curcio, terrà, insieme al padre dell'ambasciatore, Salvatore Attanasio, un breve incontro con la stampa, nel corso del quale renderà noti alcuni elementi di natura investigativa, maturati negli ultimi mesi nell’ambito delle attività di approfondimento all’estero.

