Rimosso il volto dell'angelo simile a Meloni

E' stato rimosso il volto dell'angelo che assomigliava a Giorgia Meloni nell'affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il volto è stato cancellato.

L'epilogo dopo il 'giallo', le polemiche e le 'piste' sull'affresco. "Ho solo restaurato il dipinto che c'era prima, è un angelo, ognuno ci vede quello che vuole", aveva dichiarato il restauratore Bruno Valentinetti. Ironico l'intervento della premier sui social: "No, decisamente non assomiglio a un angelo".

Dopo le polemiche, centinaia le persone, tra romani curiosi e turisti, che hanno affollato la basilica romana per vedere 'l'angelo Meloni'.