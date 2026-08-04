Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso di richiamo per un lotto di ﻿uova fresche da allevamento all’aperto a marchio Delizie del Sole, venduto nei supermercati Eurospin, per rischio microbiologico di salmonella enteritidis.

Il prodotto in questione è venduto in cartoni da 6 uova, con il numero di lotto 1IT040VR006 e la data di scadenza 04/08/2026 (la pubblicazione sul sito è arrivata però solo ieri, lunedì 3 agosto). A produrlo è l’azienda Agricola TreValli Società Cooperativa (Gruppo Aia-Veronesi), presso lo stabilimento a Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona. Il Ministero ha consigliato di "riportare il prodotto al punto di vendita per la sostituzione" e quindi di non consumarlo.

Lo stesso lotto, con identica data di scadenza, era già finito al centro di altri richiami diffusi nei giorni scorsi per prodotti commercializzati con marchi diversi: il 27 luglio per le uova a marchio AIA e il 31 luglio per quelle a marchio Selex. Si tratta quindi dello stesso lotto distribuito attraverso differenti canali della grande distribuzione. Anche in questo caso, il consiglio del Ministero è stato quello di restituire il prodotto al punto di acquisto e di non consumarlo.

Come ricorda l'Istituto superiore di Sanità, la salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche, ed è presente in natura con più di 2000 varianti (i cosiddetti sierotipi) ma i ceppi più frequentemente diffusi nell’uomo e nelle specie animali, in particolare in quelle allevate per la catena alimentare, sono proprio S. enteritidis e S. typhimurium, responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica.