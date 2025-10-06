circle x black
Rissa fuori da discoteca a Montesarchio, gli sfondano il cranio con mazza da baseball: 17enne in coma

Secondo la ricostruzione, due ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro è in condizioni gravissime

06 ottobre 2025 | 17.05
Redazione Adnkronos
Un ragazzo di 17 anni è in coma in seguito a una rissa avvenuta la notte tra sabato e domenica all'esterno di una discoteca a Montesarchio (Benevento). Secondo la ricostruzione, due ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro è in gravissime condizioni. Il 17enne è ricoverato presso l'ospedale 'San Pio' di Benevento con prognosi riservata e in coma farmacologico. Il ragazzo, residente a Vitulano, durante l'aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball ed ha riportato lo sfondamento del cranio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Montesarchio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
montesarchio rissa montesarchio discoteca montesarchio mazza da baseball 17enne in coma
