“Rivoluzione digitale per il Duomo: così Sensor protegge visitatori e cultura”

In un momento storico in cui la digitalizzazione dell’esperienza culturale impone nuove sfide in termini di sicurezza e trasparenza, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si distingue come uno dei primi enti culturali italiani ad adottare Sensor, la piattaforma tecnologica sviluppata dalla tech company Evolution Group per contrastare il bagarinaggio online e difendere i canali ufficiali di vendita dei biglietti di accesso al Complesso Monumentale del Duomo.

Una tecnologia intelligente contro la rivendita illecita

Sensor si basa su un’infrastruttura tecnologica avanzata che combina scraping intelligente, machine learning, analisi semantica e predittiva. Il suo punto di forza è la versatilità: può adattarsi a diversi ambiti di applicazione, dalla tutela dei canali di vendita, all’analisi del sentiment, fino all’interpretazione dei feedback degli utenti. Questo la rende una piattaforma trasversale, capace di offrire risposte mirate a esigenze complesse: prevenzione delle frodi, supporto decisionale, studio dei comportamenti digitali, e monitoraggio del mercato. Nel caso specifico della Veneranda Fabbrica, Sensor viene impiegato per intercettare in tempo reale inserzioni anomale, fluttuazioni sospette dei prezzi e domini critici legati alla rivendita dei biglietti. La piattaforma esamina una vasta gamma di fonti: motori di ricerca, social media, portali di prenotazione e siti internazionali, identificando potenziali minacce all’integrità della filiera ufficiale. Il lavoro della piattaforma è supportato da un team di analisti che verifica i casi più critici e affina costantemente i criteri di rilevamento, garantendo un’elevata affidabilità del sistema e riducendo al minimo i falsi positivi.

“Sensor si inserisce in una strategia più ampia di tutela dei nostri visitatori e dei canali digitali,” afferma Emanuele Callioni, Coordinatore Iniziative Digitali della Veneranda Fabbrica del Duomo.

“Ci consente di agire tempestivamente, riducendo i rischi legati alla rivendita fraudolenta.”

Una soluzione nata dalla sinergia tra ricerca e impresa

Sensor è una delle soluzioni nate all’interno di Urban MIS, lo spin-off fondato da Evolution Group in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. L’obiettivo? Applicare l’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva alle sfide del contesto urbano e culturale, fornendo strumenti concreti e innovativi agli enti che gestiscono beni e patrimoni collettivi.

“Sensor nasce da un bisogno reale che abbiamo intercettato collaborando con enti culturali e amministrazioni,” dichiara Marco Lenoci, Amministratore Delegato di Evolution Group.

“Non si tratta solo di contrastare il bagarinaggio online, ma di restituire controllo e trasparenza a chi gestisce patrimoni culturali.”

L’innovazione come leva per la tutela del pubblico

La scelta di sperimentare Sensor rientra in una visione ampia e moderna della gestione culturale. Un approccio che coniuga tecnologia, protezione del pubblico e rispetto del valore simbolico del Duomo di Milano come luogo di cultura, arte e spiritualità.

“Abbiamo scelto di sperimentare Sensor perché crediamo che innovazione e tutela del pubblico debbano andare di pari passo,” afferma Valentina Gallazzi, Responsabile Servizi ai Visitatori, Marketing e Raccolta Fondi della Veneranda Fabbrica.

“L’obiettivo non è solo prevenire il fenomeno del secondary ticketing, ma garantire un’esperienza culturale autentica, sicura e accessibile.”

“L’adozione di tecnologie avanzate come Sensor ci consente non solo di monitorare il web in tempo reale, ma anche di agire in modo proattivo per proteggere l’integrità del nostro marchio e dei nostri contenuti,” sottolinea Sokol Dhana, Responsabile ICT – Sistemi Informativi.

“Siamo impegnati a creare un ambiente digitale trasparente e sicuro, per contrastare pratiche commerciali illegali che danneggiano tanto la reputazione quanto l’esperienza dei nostri visitatori.”

Un modello etico e sostenibile di innovazione

Con Sensor, Evolution Group conferma la propria missione: sviluppare soluzioni tecnologiche che semplificano la gestione digitale dei beni culturali, aumentano la resilienza dei sistemi e promuovono un modello di innovazione etico, aperto e utile. L’esperienza della Veneranda Fabbrica del Duomo dimostra come la tecnologia possa diventare uno strumento strategico nella difesa dell’autenticità culturale, offrendo non solo protezione contro le frodi, ma anche una nuova visione di governance digitale per il patrimonio italiano.