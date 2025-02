Una situazione 'normale' oggi a Roccaraso dopo l'assalto di domenica scorsa, con bus soprattutto dalla Campania. "Le limitazioni e il piano di controllo messo in atto dalla prefettura insieme alle amministrazioni ha prodotto i suoi effetti", dice all'Adnkronos il sindaco di Roccaraso (L'Aquila) Francesco Di Donato aggiungendo che il "tempo non buono e le criticità di domenica scorsa hanno influito sulle presenze nella giornata di oggi".

"Ieri - continua il primo cittadino - c'è stata una buona presenza turistica, oggi c'è la metà della gente di ieri". "Siamo soddisfatti per il piano messo in atto - aggiunge - ma dovranno essere approfondite le cause dei numerosi pulmann arrivati (la scorsa domenica ndr)". "Le immagini circolate domenica scorsa sono negative per Roccaraso e non rispecchiano la realtà dell'offerta turistica e della bellezza di questo paese", conclude.

"Definire oggi normale la situazione è quasi un eufemismo. Il fenomeno è circoscritto a 40 mezzi, meno dei 60 prenotati. Certamente hanno inciso diversi fattori e le misure limitative che abbiamo adottato al tavolo prefettizio e che avevano limitato l'accesso a 100 bus", afferma all'Adnkronos il presidente della Provincia dell'Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che si trova oggi nel centro montano abruzzese.

"Si torna alla normalità", continua Caruso puntualizzando che "l'impiantisca sciistica è a dieci chilometri dal centro abitato di Roccaraso" e il sovraffollamento dello scorso weekend ha riguardato "il centro urbano di Roccaraso dove il flusso domenicale, nel mese di gennaio e nei primi due weekend di febbraio, c'è sempre stato".

"Durante gli altri passati - conclude Caruso - abbiamo raggiunto le quote massime di 130 pulmann, quest'anno l'impennata di 240 pulmann di domenica scorsa che definiamo la punta massima di un fenomeno che ormai va scemando. Proprio in virtù di quello che era accaduto domenica scorsa la Provincia dell'Aquila aveva sollecitato l'adozione delle misure al tavolo prefettizio".