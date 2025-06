“Molti giovani non rinunciano a diventare genitori per mancanza di reddito, ma per la difficoltà di mantenere il proprio stile di vita. Serve rafforzare i Centri per la famiglia, veri hub di servizi e orientamento”. Lo ha dichiarato Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità in occasione della presentazione della ricerca promossa dalla Fondazione Magna Grecia, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.