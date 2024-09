Rocco Tanica vs Ilaria Salis, nella polemica sulle case occupate spunta anche Casapound

Spunta anche Casapound nella polemica sulle case occupate contro Ilaria Salis sollevata dal tastierista di Elio e le storie tese Rocco Tanica. Il caso è nato dopo che l'eurodeputata ha annunciato una serie di incontri pubblici con Zerocalcare sull’antifascismo in Europa. “In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata?", ha commentato sui social Rocco Tanica, che già in precedenza non aveva risparmiato critiche alla Salis ed era anche stato bloccato dal padre di lei su 'X'. Poi, a chi gli chiedeva conto delle occupazioni di Casapound, il musicista aveva replicato che le occupazioni di Salis e quelle di Cpi "sono la stessa merda".

Immediata la replica social del portavoce del movimento della destra radicale: "Premesso che noi abbiamo occupato un palazzo abbandonato alla speculazione e non le case delle vecchiette che vanno a fare la spesa - ha scritto su Fb Luca Marsella - Premesso soprattutto che il problema della Salis non è che sostiene le occupazioni (che le pare) ma che fa parte di un gruppo terroristico che compie aggressioni infami in 10 contro 1 con i martelli. Ma veramente adesso deve parlare di noi e darci delle merde pure Rocco Tanica, il tastierista di Elio e le storie tese?". Quindi, l''ironica' chiusa riferita agli ultimi fatti di cronaca che hanno coinvolto il movimento di Gianluca Iannone: "Mi raccomando, NON gli meniamo che questo è un altro che vuole diventare famoso".