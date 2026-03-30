Il mezzo guidato da un 22enne che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada

Un ragazzino di 14 anni è stato travolto, oggi a Roma, da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada con la sua Volkswagen T-Cross finendo contro la recinzione dell'istituto scolastico comprensivo Mozart in viale di Castel Porziano, all'Infernetto. Il minore, che si trovava insieme ad alcuni coetanei sul marciapiede per andare nella palestra della scuola, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. (di Silvia Mancinelli)