Roma, al Santuario di San Salvatore in Lauro arrivano le reliquie di Santa Rita da Cascia

Grande settimana di preghiera per devoti e pellegrini: il Santuario di San Salvatore in Lauro, centro della spiritualità di Padre Pio e della Madonna di Loreto nel cuore di Roma, si prepara ad accogliere le reliquie di Santa Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili, che arriveranno direttamente dal Santuario della famosa cittadina umbra, nota per ospitarne le spoglie mortali.

Le reliquie della santa arriveranno da Cascia nel pomeriggio di lunedì 24 marzo, e verranno accolte dalle ore 17.00 in santuario. Alle 18.00 verrà celebrata la santa messa solenne da S.E. Mons. Renato Tarantelli, Vicegerente della Diocesi di Roma. La celebrazione, a cui parteciperanno i gruppi di preghiera e che sarà animata dai cantori della Cappella Musicale Lauretana, apre così l’intensa settimana di presenza delle reliquie della santa. San Salvatore in Lauro è stato scelto dal Dicastero per l’Evangelizzazione come Chiesa Giubilare con lo speciale compito di accogliere i pellegrini venuti da tutto il mondo per l’anno santo. Durante il periodo del Giubileo, quindi, verranno proposte nuove ulteriori iniziative spirituali a beneficio dei fedeli.

Si apre così una settimana intensa: tutti giorni sarà possibile venerare le reliquie della santa dalle 17.00 alle 18.00 con la preghiera comunitaria seguita dalla Santa Messa Solenne delle ore 18.00. Domenica 30 marzo - ultimo giorno di presenza delle reliquie della Santa - alle ore 17.30 preghiera del canto dei secondi vespri e alle ore 18.00 Santa Messa conclusiva presieduta dal parroco monsignor Pietro Bongiovanni.