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Saluti romani in curva Sud durante Roma-Atalanta all'Olimpico: 14 identificati

La polizia è risalita all’identità di 14 delle 17 persone ritratte nell’immagine pubblicata, mentre per altri tre protagonisti del gesto è in corso l’attività di identificazione

Roma-Atalanta all'Olimpico del 6 settembre - (Ipa)
Roma-Atalanta all'Olimpico del 6 settembre - (Ipa)
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07 settembre 2026 | 18.20
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Quattordici identificati, nel corso delle indagini della polizia del commissariato Prati e della Digos della questura capitolina, per i saluti romani che sono stati fatti ieri da un gruppo di supporters giallorossi, in curva Sud, nel corso della partita Roma-Atalanta, disputatasi allo stadio Olimpico. La polizia è risalita all’identità di 14 delle 17 persone ritratte nell’immagine pubblicata, mentre per altri tre protagonisti del gesto è in corso l’attività di identificazione.

Tutti i componenti del gruppo saranno sanzionati per la violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo e segnalati all’autorità giudiziaria per la violazione della legge Mancino. Contestualmente, all’esito degli adempimenti di rito, sarà avviata l’istruttoria finalizzata alla valutazione dei presupposti utili all’adozione del Daspo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

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Calcio Saluti Romani Olimpico roma atalanta
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