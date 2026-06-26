Con una pietra ha rotto la porta della cabina aggredendo l'autista del bus Atac, ferito a un braccio dai vetri, prima di dileguarsi a piedi. E' successo intorno alle 11 in via Virginia Agnelli, in zona Portuense, a bordo della linea 773. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima in ospedale, in codice giallo, e le forze dell'ordine impegnate nelle indagini.